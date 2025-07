Oltre 160 presenze col Napoli, la vittoria del campionato e ora. gestisce un ristorante Del calcio non ne vuole più sapere"> Non è sempre facile la vita di un calciatore dopo il ritiro. Spesso bisognare inventarsi anche altri mestieri. Molti calciatori, una volta appesi gli scarpini al chiodo, si trovano smarriti di fronte a una quotidianità che non riconoscono più. Abituati a ritmi scanditi dagli allenamenti e dalle partite, a riflettori sempre accesi e a un’identità fortemente ancorata al pallone, il ritiro può trasformarsi in un trauma esistenziale. Senza preparazione o alternative concrete, l’ex professionista scopre un vuoto che non riguarda solo il conto in banca, ma anche il senso stesso della propria vita. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

