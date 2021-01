Facebook dovrà risarcire uno sviluppatore italiano per aver copiato la sua funzione (Di giovedì 7 gennaio 2021) Foto: Facebook.comFacebook dovrà pagare 3,83 milioni di euro di danni a una società sviluppatrice italiana per aver copiato la funzione “Amici nelle vicinanze”. La corte d’appello di Milano ha confermato una sentenza del 2019 nella quale Facebook era stato trovato colpevole di aver copiato la funzione dall’applicazione Faround, sviluppata dalla società italiana Business Competence. Per capire di cosa stiamo parlando dobbiamo fare però un salto indietro nel tempo, al 2012. In quell’anno Business Competence lanciava la stessa Faround, un’applicazione progettata per aiutare gli utenti a trovare gli amici di Facebook vicini alla loro posizione e che grazie alla geolocalizzazione consente di ... Leggi su wired (Di giovedì 7 gennaio 2021) Foto:.compagare 3,83 milioni di euro di danni a una società sviluppatrice italiana perla“Amici nelle vicinanze”. La corte d’appello di Milano ha confermato una sentenza del 2019 nella qualeera stato trovato colpevole diladall’applicazione Faround, sviluppata dalla società italiana Business Competence. Per capire di cosa stiamo parlando dobbiamo fare però un salto indietro nel tempo, al 2012. In quell’anno Business Competence lanciava la stessa Faround, un’applicazione progettata per aiutare gli utenti a trovare gli amici divicini alla loro posizione e che grazie alla geolocalizzazione consente di ...

