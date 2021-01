Dalla Spagna: Zidane in isolamento. E’ stato a contatto con un positivo al Covid-19 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Come riportano Dalla Spagna, più precisamente LaSexta Tv , Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, è in isolamento per essere stato a contatto con una persona positiva al Covid-19. E’ in dubbio la sua presenza a Pamplona per la gara di sabato contro l’Osasuna, il francese si trova nella sua abitazione e attende l’esito di un test effettuato questa mattina, come informa Javier Herráez. Il risultato arriverà in serata. Foto: sito ufficiale Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 gennaio 2021) Come riportano, più precisamente LaSexta Tv , Zinedine, tecnico del Real Madrid, è inper esserecon una persona positiva al-19. E’ in dubbio la sua presenza a Pamplona per la gara di sabato contro l’Osasuna, il francese si trova nella sua abitazione e attende l’esito di un test effettuato questa mattina, come informa Javier Herráez. Il risultato arriverà in serata. Foto: sito ufficiale Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Dalla Spagna, accordo totale | Arriva il centrocampista MilanLive.it Variante inglese Covid, ad oggi 7 casi individuati e confermati in Puglia

“Fasanella ha inoltre informato la Regione – ha concluso Lopalco - che alcuni dati preliminari indicano che gli anticorpi che si sono sviluppati nei pazienti pugliesi colpiti dalla variante spagnola ...

Calciomercato, dalla Spagna: "Il Betis ha un accordo con Rui Silva. Lo seguiva la Lazio"

Il Real Betis ha raggiunto un accordo con Rui Silva, portiere del Granada con un contratto in scadenza nel 2021: anche la Lazio seguiva il portoghese.

"Fasanella ha inoltre informato la Regione – ha concluso Lopalco - che alcuni dati preliminari indicano che gli anticorpi che si sono sviluppati nei pazienti pugliesi colpiti dalla variante spagnola ...