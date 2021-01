Copa del Rey | il programma delle sfida di oggi

Leggi su alfredopedulla

Giornata di coppa in Spagna.si concluderanno i 32esismi di finale di Coppa del Rey iniziati martedì. Non poche le sorprese di questo turno di coppa. Menzioni speciali per l'UD Ibiza della vecchia conoscenza italiana Marco Borriello, capace di battere il Celta Vigo per 5-2, e per il Cornella, che ieri ha invece eliminato l'Atletico Madrid. Ecco ildi: ore 19.00 AMOROBIETA-GIJON ore 19.00 GIRONA-LUGO ore 19.00 PENA DEPORTIVA-SABADELL ore 19.00 PONTEVEDRA-CADICE ore 19.00 YECLANO-VALENCIA ore 21.00 ALCOYANO-HUESCA ore 21.00 LAS ROZAS-EIBAR