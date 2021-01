Contrasto a violenza di genere, istituito premio Colasanti-Lopez (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – Un premio dedicato a Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, le due ragazze vittime di un brutale episodio di violenza avvenuto a San Felice Circeo nel 1975. Lo ha istituito la Regione Lazio per l’anno scolastico 2020/2021. Il premio ‘Donatella Colasanti e Rosaria Lopez’ e’ infatti rivolto agli studenti che frequentano scuole statali e paritarie di secondo grado e istituti di formazione professionale con sede legale o operativa nel Lazio. Il termine per la presentazione delle domande e’ stato prorogato al 16 aprile 2021. Alla luce dei ricorrenti fatti di cronaca che quotidianamente colpiscono le donne, l’iniziativa viene riproposta per stimolare nelle scuole un dibattito sul tema della violenza di genere, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – Undedicato a Donatellae Rosaria, le due ragazze vittime di un brutale episodio diavvenuto a San Felice Circeo nel 1975. Lo hala Regione Lazio per l’anno scolastico 2020/2021. Il‘Donatellae Rosaria’ e’ infatti rivolto agli studenti che frequentano scuole statali e paritarie di secondo grado e istituti di formazione professionale con sede legale o operativa nel Lazio. Il termine per la presentazione delle domande e’ stato prorogato al 16 aprile 2021. Alla luce dei ricorrenti fatti di cronaca che quotidianamente colpiscono le donne, l’iniziativa viene riproposta per stimolare nelle scuole un dibattito sul tema delladi, ...

Un premio dedicato a Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, le due ragazze vittime di un brutale episodio di violenza avvenuto a San Felice Circeo nel 1975. Lo ha istituito la Regione Lazio per l'anno s ...

