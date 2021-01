Che Dio ci aiuti, DayDreamer, Miss Peregrine o I Miserabili? La tv del 7 gennaio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Per la prima serata in tv, giovedì 7 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci aiuti”. Verranno proposti due episodi dal titolo “E tu, sei pronto?” e “Posto di blocco”. Nel primo, è tempo di grandi cambiamenti. Le nostre suore si sono trasferite ad Assisi e Suor Angela, tornata dopo molti anni nella sua città natale, scopre di soffrire di una perdita di memoria e il suo passato viene risvegliato dall’arrivo di un nuovo ragazzo in convento: Erasmo. Azzurra intanto si prepara alla cerimonia di inizio del suo noviziato… Nel secondo, Nico è furioso con Ginevra. Riuscirà la ragazza a farsi perdonare? Mentre Suor Costanza cerca di spronare Monica a reagire alla sua apatia, Azzurra cerca di smuovere Penny, ancora chiusa e introversa. Suor Angela, intanto, raccoglie tutto il suo coraggio e va a parlare con il padre che non vede da ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Per la prima serata in tv, giovedì 7su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci”. Verranno proposti due episodi dal titolo “E tu, sei pronto?” e “Posto di blocco”. Nel primo, è tempo di grandi cambiamenti. Le nostre suore si sono trasferite ad Assisi e Suor Angela, tornata dopo molti anni nella sua città natale, scopre di soffrire di una perdita di memoria e il suo passato viene risvegliato dall’arrivo di un nuovo ragazzo in convento: Erasmo. Azzurra intanto si prepara alla cerimonia di inizio del suo noviziato… Nel secondo, Nico è furioso con Ginevra. Riuscirà la ragazza a farsi perdonare? Mentre Suor Costanza cerca di spronare Monica a reagire alla sua apatia, Azzurra cerca di smuovere Penny, ancora chiusa e introversa. Suor Angela, intanto, raccoglie tutto il suo coraggio e va a parlare con il padre che non vede da ...

