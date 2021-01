Cavese-Palermo, Cava stregata per i rosanero: in campionato mai una vittoria. I precedenti (Di giovedì 7 gennaio 2021) "Cava stregata, in campionato mai una vittoria".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sul prossimo avversario del Palermo. Due giorni e la compagine rosanero sfiderà l'ultima della classe: la Cavese. "In campionato la trasferta di Cava de’ Tirreni è storicamente stregata per il Palermo", si legge. Nei quattro precedenti, infatti, i siciliani hanno sempre pareggiato su quel campo. L'unica vittoria risale al 1988, ma era Coppa Italia di C. Fu l'ultimo incontro tra le due formazioni. In totale, tra Sicilia e Campania, Cavese e Palermo si sono affrontate dieci volte (in Coppa Italia di Serie C, ... Leggi su mediagol (Di giovedì 7 gennaio 2021) ", inmai una".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sul prossimo avversario del. Due giorni e la compaginesfiderà l'ultima della classe: la. "Inla trasferta dide’ Tirreni è storicamenteper il", si legge. Nei quattro, infatti, i siciliani hanno sempre pareggiato su quel campo. L'unicarisale al 1988, ma era Coppa Italia di C. Fu l'ultimo incontro tra le due formazioni. In totale, tra Sicilia e Campania,si sono affrontate dieci volte (in Coppa Italia di Serie C, ...

WiAnselmo : Cavese-#Palermo, Cava stregata per i rosanero: in campionato mai una vittoria. I precedenti - Mediagol : Cavese-#Palermo, Cava stregata per i rosanero: in campionato mai una vittoria. I precedenti - ILOVEPACALCIO : Gds: “Verso la sfida con la #Cavese, oggi la partenza in pullman per la #Campania. #Palermo, in avanti c’è folla” -… - MeridioNews : Palermo, sabato contro la Cavese e la cabala Negativa la tradizione alla prima del nuovo anno - WiAnselmo : Cavese-#Palermo, venerdì Boscaglia in conferenza stampa: dichiarazioni live su -

Ultime Notizie dalla rete : Cavese Palermo Serie C-Girone C, Cavese-Palermo: arbitra Valerio Maranesi di Ciampino Mediagol.it A Cava conferma del tridente

Il Palermo si prepara ad affrontare la Cavese nella prima gara dell’anno, la penultima del girone d’andata. Alla luce di ciò, la Repubblica di oggi parla dello schieramento che potrebbe adottare Rober ...

La maglia di Accardi in vendita su Ebay, ma il difensore: “E’ un falso” (FOTO)

Attraverso una storia su Instagram, Andrea Accardi, ha parlato della maglia in vendita su eBay spiegando che si tratta di un falso: L'articolo La maglia di Accardi in vendita su Ebay, ma il difensore: ...

Il Palermo si prepara ad affrontare la Cavese nella prima gara dell’anno, la penultima del girone d’andata. Alla luce di ciò, la Repubblica di oggi parla dello schieramento che potrebbe adottare Rober ...Attraverso una storia su Instagram, Andrea Accardi, ha parlato della maglia in vendita su eBay spiegando che si tratta di un falso: L'articolo La maglia di Accardi in vendita su Ebay, ma il difensore: ...