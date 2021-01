Bottega Veneta | e se lo stop dai social fosse la chiave del successo social?

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Se la rete, sino a qualche tempo fa, poteva essere considerata come un’opportunità ulteriore, una possibilità di innovazione e di sperimentazione creativa e commerciale, oggi essa appare più come la dimensione principale in cui la realtà stessa accade: un curioso ossimoro, considerando che ciò che davvero conta proviene da un mondo tanto fittizio quanto impattante, oggi, in ogni ambito della società. E le piattaforme social, in questo universo a velocissima espansione, sono i quotidiani «check point» in cui il passaggio non solo è consigliato, ma spinto dalla necessità di non restare fuori dal mondo. Un cambiamento epocale a cui anche e soprattutto il fashion system si è dovuto adattare negli ultimi anni, garantendo la propria presenza social nelle più varie modalità e raggiungendo un pubblico che non è mai stato così globale e a portata di click: perché mai, quindi, un brand dovrebbe dire oggi addio ai social media?