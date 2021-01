A Firenze nasce l’ambulatorio medico gratuito per studenti fuorisede (Di giovedì 7 gennaio 2021) FIRENZE – A Firenze nasce l’ambulatorio per l’assistenza sanitaria, servizio gratuito rivolto agli studenti universitari fuori sede. Che da febbraio, in pratica, non saranno più costretti a ricorrere alla guardia medica o, peggio, ai pronto soccorso. La novità è contenuta nell’accordo sottoscritto tra Comune, Città metropolitana, Ateneo e Asl Toscana centro: con la firma, infatti, verrà aperto un bando per intercettare i medici che svolgeranno il servizio. Leggi su dire (Di giovedì 7 gennaio 2021) FIRENZE – A Firenze nasce l’ambulatorio per l’assistenza sanitaria, servizio gratuito rivolto agli studenti universitari fuori sede. Che da febbraio, in pratica, non saranno più costretti a ricorrere alla guardia medica o, peggio, ai pronto soccorso. La novità è contenuta nell’accordo sottoscritto tra Comune, Città metropolitana, Ateneo e Asl Toscana centro: con la firma, infatti, verrà aperto un bando per intercettare i medici che svolgeranno il servizio.

Firenze, un ambulatorio per l'assistenza gratuita degli studenti universitari fuori sede

Accordo siglato tra Comune di Firenze, Città metropolitana di Firenze, Università di Firenze e Azienda Usl Toscana Centro

