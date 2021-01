Vaccino Moderna | via libera in Europa | arriva anche in Italia

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilottiene il necessario viaalla sua diffusione da parte dell’Agenzia Europea del Farmaco. Lo avrà pure l’ilha ottenuto l’indispensabile viaalla messa in commercio in. A fornire il proprio beneplacito vincolante è l’Ema, Agenzia Europea del Farmaco. L’ente, che già nei giorni scorsi aveva L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

lorepregliasco : L'EMA ha approvato il vaccino Moderna. - RobertoBurioni : La Befana ci ha fatto il regalo: autorizzato dall'EMA anche il vaccino Moderna contro COVID-19. Un'altra arma effic… - robersperanza : L’agenzia europea del farmaco ha appena approvato il vaccino covid Moderna. La sfida è ancora dura, ma quello di og… - SandroBonomi2 : RT @RobertoBurioni: La Befana ci ha fatto il regalo: autorizzato dall'EMA anche il vaccino Moderna contro COVID-19. Un'altra arma efficace… - drsilenzi : RT @piersileri: Un ulteriore passo avanti: benvenuto al vaccino Moderna. Ora è necessaria una strategia che assicuri più vaccini per l’inte… -

L'Agenzia europea del farmaco ha dato l'ok al vaccino anti-Covid di Moderna. Lo comunica la stessa Ema. Si tratta del secondo vaccino che riceve il via libera da parte dell'agenzia. Lo scorso 21 dicem ...Secondo siero autorizzato nell’Unione, dopo il via libera a quello di Pfizer-Biontech. 160 milioni le dosi prenotate dalla Commissione per gli Stati Ue, ora attesa l’autorizzazione formale da parte di ...