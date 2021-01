Tanya Roberts non ce l'ha fatta: è morta la ex Bond Girl (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dopo una serie di fraintendimenti e smentite, alla fine è stata confermata la morte di Tanya Roberts. La scomparsa dell’attrice, 65 anni, ex Bond Girl ed ex Charliès Angel, era stata annunciata domenica dal suo portavoce Mike Pingel, tuttavia l’ospedale non aveva mai confermato. Lunedì, quindi, la smentita e la precisazione che l’attrice era ancora viva. In tarda serata, ora di Los Angeles, i medici hanno poi informato del decesso il compagno Lance O’Brien, che lo ha confermato al sito Tmz e a Fox News, spiegando che l’attrice è morta dopo essere stata ricoverata in ospedale per complicazioni di un’infezione del tratto urinario che le si è diffusa ai reni, al fegato e alla cistifellea prima di “entrarle nel sangue”.Secondo alcuni media Usa, Pingel, sconvolto, aveva diffuso prematuramente la notizia ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dopo una serie di fraintendimenti e smentite, alla fine è stata confermata la morte di. La scomparsa dell’attrice, 65 anni, exed ex Charliès Angel, era stata annunciata domenica dal suo portavoce Mike Pingel, tuttavia l’ospedale non aveva mai confermato. Lunedì, quindi, la smentita e la precisazione che l’attrice era ancora viva. In tarda serata, ora di Los Angeles, i medici hanno poi informato del decesso il compagno Lance O’Brien, che lo ha confermato al sito Tmz e a Fox News, spiegando che l’attrice èdopo essere stata ricoverata in ospedale per complicazioni di un’infezione del tratto urinario che le si è diffusa ai reni, al fegato e alla cistifellea prima di “entrarle nel sangue”.Secondo alcuni media Usa, Pingel, sconvolto, aveva diffuso prematuramente la notizia ...

