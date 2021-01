Si ferma al semaforo e si accascia al volante in via Conca, donna ricoverata (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ANCONA - Una Fiat Panda ferma al semaforo, anche quando la luce è diventata è verde in via Conca all'incrocio con via Esino, questo pomeriggio alle 14. Gli automobilisti in coda hanno atteso un po', ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ANCONA - Una Fiat Pandaal, anche quando la luce è diventata è verde in viaall'incrocio con via Esino, questo pomeriggio alle 14. Gli automobilisti in coda hanno atteso un po', ...

IL COMMERCIO MACERATA Semaforo arancione ieri per le vie del commercio maceratese. L'apertura dei negozi è durata però lo spazio una giornata e c'è scetticismo se non preoccupazione sia per ...

Photored in arrivo a Bigolino ma "non per fare cassa"

VALDOBBIADENE – Entrerà in funzione intorno alla metà di gennaio il nuovo photo-red posto sul semaforo di Bigolino. Già sul finire del 2020 sono comparsi i cartelli che avvertono della rilevazione aut ...

