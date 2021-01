Rende. È tornata la tradizionale befana del vigile (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Anche quest’anno torna a Rende la tradizionale “befana del vigile”. L’iniziativa è fortemente voluta dal sindaco Marcello Manna e promossa dagli assessori Annamaria Artese e Domenico Ziccarelli in collaborazione con la consigliera di maggioranza Romina Provenzano. Lo si legge in una nota stampa del Comune. Sarà il corpo della polizia municipale a distribuire i doni ai bambini più bisognosi. “In questi anni – ha dichiarato il sindaco Marcello Manna- abbiamo creato una rete solida, capace di rispondere in maniera generosa alle esigenze e ai bisogni di chi, nella nostra comunità, è meno fortunato”. “È necessario il contributo di tutti – ha sottolineato Manna- affinché il nostro abbraccio solidale si senta più forte. A volte basta un piccolo gesto per aiutare chi ha più bisogno. Sostenerci l’un l’altro significa ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Anche quest’anno torna aladel”. L’iniziativa è fortemente voluta dal sindaco Marcello Manna e promossa dagli assessori Annamaria Artese e Domenico Ziccarelli in collaborazione con la consigliera di maggioranza Romina Provenzano. Lo si legge in una nota stampa del Comune. Sarà il corpo della polizia municipale a distribuire i doni ai bambini più bisognosi. “In questi anni – ha dichiarato il sindaco Marcello Manna- abbiamo creato una rete solida, capace di rispondere in maniera generosa alle esigenze e ai bisogni di chi, nella nostra comunità, è meno fortunato”. “È necessario il contributo di tutti – ha sottolineato Manna- affinché il nostro abbraccio solidale si senta più forte. A volte basta un piccolo gesto per aiutare chi ha più bisogno. Sostenerci l’un l’altro significa ...

ILCLeather : La pelle è tornata a imporsi nella moda, ma ultimamente niente sembra trendy quanto la sostenibilità. - BlueFab_ : RT @inunperioddrama: Mi è tornata in mente questa gif che avevo fatto tipo un anno fa ma che rende cristallino il mio odio per Daisy ben ra… - unaCrawleyacaso : RT @inunperioddrama: Mi è tornata in mente questa gif che avevo fatto tipo un anno fa ma che rende cristallino il mio odio per Daisy ben ra… - claraxgm : RT @inunperioddrama: Mi è tornata in mente questa gif che avevo fatto tipo un anno fa ma che rende cristallino il mio odio per Daisy ben ra… - inunperioddrama : Mi è tornata in mente questa gif che avevo fatto tipo un anno fa ma che rende cristallino il mio odio per Daisy ben… -

Ultime Notizie dalla rete : Rende tornata Rende. È tornata la tradizionale befana del vigile - La Prima Pagina La Prima Pagina Rende. È tornata la tradizionale “befana del vigile

Anche quest’anno torna a Rende la tradizionale “befana del vigile”. L'iniziativa è fortemente voluta dal sindaco Marcello Manna e promossa dagli assessori ...

Scuole, Acquaroli firma l’ordinanza: «Non si può tornare alla normalità». Domani rientrano in classe solo elementari e medie

ANCONA - Che il ritorno a scuola in presenza sarebbe stato un rebus, lo si era capito dall’andamento della curva del contagio, in risalita nonostante le restrizioni del periodo natalizio.

Anche quest’anno torna a Rende la tradizionale “befana del vigile”. L'iniziativa è fortemente voluta dal sindaco Marcello Manna e promossa dagli assessori ...ANCONA - Che il ritorno a scuola in presenza sarebbe stato un rebus, lo si era capito dall’andamento della curva del contagio, in risalita nonostante le restrizioni del periodo natalizio.