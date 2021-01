Paura alla Dakar: Shivashankar portato in aereo all'ospedale di Riyadh (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una brutta caduta rimediata da Santosh Chunchunguppe Shivanshankar ha indotto l'intervento, in primis, dello di Soccorso dell'Organizzazione e, in secondo luogo, al trasporto in elicottero del pilota ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una brutta caduta rimediata da Santosh Chunchunguppe Shivanshankar ha indotto l'intervento, in primis, dello di Soccorso dell'Organizzazione e, in secondo luogo, al trasporto in elicottero del pilota ...

_asiaforever_ : Scusate ma proprio non capisco il drama. Questa situazione è la diretta conseguenza di qualcosa di incredibilmente… - mario_bontempo : RT @catirafaella: Quello che sta avendo luogo a #Washington non è una distopia. È la naturale conseguenza di una classe politica che, com… - nonofranp : RT @catirafaella: Quello che sta avendo luogo a #Washington non è una distopia. È la naturale conseguenza di una classe politica che, com… - Dan_Emme : RT @catirafaella: Quello che sta avendo luogo a #Washington non è una distopia. È la naturale conseguenza di una classe politica che, com… - KikaLadesiempre : RT @catirafaella: Quello che sta avendo luogo a #Washington non è una distopia. È la naturale conseguenza di una classe politica che, com… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura alla Paura alla Dakar: Shivashankar portato in aereo all'ospedale di Riyadh Motosprint.it Il segreto di Hugh Grant: «Avevo paura di recitare con Nicole Kidman

La star tra i protagonisti di «The Undoing - Le verità non dette», la nuova serie in onda su Sky. «La televisione mi spaventava ma adesso mi sento migliorato, più calmo» ...

Tuia: «Il gol? Ho tolto un peso dalle spalle»

Alessandro Tuia, difensore del Benevento e autore della seconda rete degli Stregoni alla Sardegna Arena ha parlato ai microfoni ... È come se mi fossi tolto un grande peso dalle spalle, avevo paura ...

La star tra i protagonisti di «The Undoing - Le verità non dette», la nuova serie in onda su Sky. «La televisione mi spaventava ma adesso mi sento migliorato, più calmo» ...Alessandro Tuia, difensore del Benevento e autore della seconda rete degli Stregoni alla Sardegna Arena ha parlato ai microfoni ... È come se mi fossi tolto un grande peso dalle spalle, avevo paura ...