Parma | Krause | «Voglio invertire la rotta | ho la responsabilità delle decisioni»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Kyle, presidente del, parla dopo la sconfitta contro l’Atalanta sul sempre più possibile cambio di allenatore. Le sue parole Kyleha rilasciato alcune dichiarazioni sul sito ufficiale del. Le sue parole. «Sapevamo che il nostro percorso in questa stagione sarebbe stato difficile, ma non ci aspettavamo di arrivare in questo modo a questo punto della stagione. Comprendo la delusione dei nostri tifosi, sono il primo a pensare che ci sia l’assoluta necessità dila. Nelle prossime ore valuterò tutte le opzioni possibili, perchè come proprietario e Presidente delho ladi prendere, anche sofferte, ma sicuramente fatte per il bene dele del suo ...