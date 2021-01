Operaio licenziato si vendica | ruba una ruspa e distrugge 50 furgoni VIDEO

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)siuna50. L’uomo è finito in manette ma i danni sono per milioni di euro Un uomo di 38 anni,… L'articolosiuna50proviene da Meteoweek.com.

Operaio licenziato si vendica: ruba una ruspa e distrugge 50 furgoni. L'uomo è finito in manette ma i danni sono per milioni di euro ...Episodio assurdo in Spagna, precisamente a Vitoria, dove un operaio che lavorava per l’azienda Mercedes, dopo essere stato licenziato, ha preso una ruspa cominciando a distruggere i veicoli parcheggia ...