Napoli, Gattuso una furia: “Facciamo 28 tiri in porta e parliamo di Petagna e Lozano?” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo la sconfitta contro lo Spezia al Maradona, Rino Gattuso é intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione del Napoli. Come spieghi questa gara? “Mi brucia tutto. Bisogna capire perchè succedono certe cose, se guardiamo le nostre sconfitte sono arrivate sempre allo stesso modo. È facile venire a dire che abbiamo fatto sessanta tiri nelle ultime due gare e parlare di dominio assoluto. Questa è una squadra che alle prime difficoltà fa delle cose incredibili, la mia squadra non accetta che lo Spezia viene qui per provare a pareggiare. Si possono sbagliare le occasioni, ma lo Spezia non ha fatto nulla eppure ci mettiamo sempre del nostro. Su questo aspetto bisogna lavorare. Questa è una squadra che esprime un buon calcio, ma dobbiamo giocare da squadra e annusare il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo la sconfitta contro lo Spezia al Maradona, Rinoé intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione del. Come spieghi questa gara? “Mi brucia tutto. Bisogna capire perchè succedono certe cose, se guardiamo le nostre sconfitte sono arrivate sempre allo stesso modo. È facile venire a dire che abbiamo fatto sessantanelle ultime due gare e parlare di dominio assoluto. Questa è una squadra che alle prime difficoltà fa delle cose incredibili, la mia squadra non accetta che lo Spezia viene qui per provare a pareggiare. Si possono sbagliare le occasioni, ma lo Spezia non ha fatto nulla eppure ci mettiamo sempre del nostro. Su questo aspetto bisogna lavorare. Questa è una squadra che esprime un buon calcio, ma dobbiamo giocare da squadra e annusare il ...

Gazzetta_it : #Osimhen che pasticcio! Violate tutte regole anti #Covid: #Gattuso furioso, maxi multa in arrivo... #Napoli - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Gattuso in conferenza stampa: ”Non ho nulla da rimproverarm… - 19Rodolfo26 : @sscnapoli PERPIACERE NON RINNOVATE GATTUSO PERPIACERE VENDETE I MORTI VIVENTI IN ROSA: @FabianRP52 @TimoeB08 Maks… - RiccardoRuotolo : @SpudFNVPN Ricordo ancora le tue parole quando arrivò Gattuso. Questo Napoli rimonta la zona champions con tutti tr… - elsolONE : Per #Gattuso questo è un #Napoli schizofrenico #napolispezia -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Gattuso Napoli, Gattuso: "Difficile parlare di questa partita. Siamo troppo nervosi e perdiamo la testa" TUTTO mercato WEB CALCIO, SERIE A: NAPOLI-SPEZIA 1-2

Il Napoli viene battuto per 2-1 dallo Spezia nella ... Nel finale Pobega fissa lo score sul 2-1 in favore dei liguri e condanna Gattuso a una sconfitta bruciante.

Gattuso a Dazn : "Come commenti una gara dominata così! Primi per tiri in Europa, tutti ko così! Su Petagna..."

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, dopo la sconfitta interna subita per mano dello Spezia è intervenuto al microfono di Dazn: "Siamo una squadra che crea tanto. Oggi è difficile parlare della ...

Il Napoli viene battuto per 2-1 dallo Spezia nella ... Nel finale Pobega fissa lo score sul 2-1 in favore dei liguri e condanna Gattuso a una sconfitta bruciante.Rino Gattuso, allenatore del Napoli, dopo la sconfitta interna subita per mano dello Spezia è intervenuto al microfono di Dazn: "Siamo una squadra che crea tanto. Oggi è difficile parlare della ...