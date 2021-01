Morgan De Santis coinvolto in un grave incidente stradale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’ex numero uno della Roma ed attualmente direttore sportivo dei giallorossi è stato ricoverato ed ora è in terapia intensiva. De Santis (Facebook)Morgan De Santis, ex portiere, tra le altre, di Udinese, Napoli e Roma, ed attualmente direttore sportivo dei giallorossi, è stato vittima di un terribile incidente stradale. La dinamica del sinistro non è ancora stata accertata, ma la sua auto, una Smart, è andata del tutto distrutta nei pressi di un incrocio, quindi, c’è da immaginare un forte impatto contro un’altra auto o contro qualsiasi altra cosa. L’ex calciatore era stato inizialmente trasportato a Villa Stuart. Successivamente, considerato il presentarsi di una emorragia interna, è stato trasportato al Policlinico Gemelli ed operato. Attualmente si trova in terapia intensiva. Un ... Leggi su chenews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’ex numero uno della Roma ed attualmente direttore sportivo dei giallorossi è stato ricoverato ed ora è in terapia intensiva. De(Facebook)De, ex portiere, tra le altre, di Udinese, Napoli e Roma, ed attualmente direttore sportivo dei giallorossi, è stato vittima di un terribile. La dinamica del sinistro non è ancora stata accertata, ma la sua auto, una Smart, è andata del tutto distrutta nei pressi di un incrocio, quindi, c’è da immaginare un forte impatto contro un’altra auto o contro qualsiasi altra cosa. L’ex calciatore era stato inizialmente trasportato a Villa Stuart. Successivamente, considerato il presentarsi di una emorragia interna, è stato trasportato al Policlinico Gemelli ed operato. Attualmente si trova in terapia intensiva. Un ...

