Morgan De Sanctis gravissimo dopo un incidente stradale | il dirigente della Roma operato al Gemelli | è in terapia intensiva

Ore di apprensione per la Roma. Nella notte ha avuto un brutto incidente stradale il direttore sportivo Morgan De Sanctis, trasportato d'urgenza all'ospedale Gemelli. Le sue condizioni sono state ...

Gravissimo il dirigente della Roma Morgan De Sanctis: nella notte è restato coinvolto in un incidente automobilistico su via Cristoforo Colombo. L’ex portiere in queste ore è stato sottoposto a ...

