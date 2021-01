Matera | Sassi | quell’ascensore In stato di abbandono

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Di Nino Sangerardi: Risulterebbero ultimati i lavori per il sistema di accessibilità in via Casalnuovo-Rione Sasso Caveoso .Ovvero ascensore che consentirà di raggiungere in modo agevole la zona destinata ad ospitare il Museo Demoetnoantropologico. Bando ideato e realizzato dal Comune di. Sedici le imprese invitate,aggiudicato alla ditta Cataldi Restauri di Gravina in Puglia che ha offerto 408.084,32 euro al netto del ribasso del 26,567% oltre 44.276,66 euro quali oneri per la sicurezza. L’impianto entra in esercizio quando? Non è dato sapere. La Giunta comunale ultimamente ha ratificato la variante alle Previsioni generali del recupero in attuazione della Legge 771/86 approvate dal Consiglio comunale in data 27 novembre 2012.Quest’ultimo aveva prospettato una rete di agibilità per riconnettere le due entità urbane-Piano ,superando la ...