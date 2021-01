Live Lazio-Fiorentina 1-0: Caicedo in avvio e biancocelesti avanti all'intervallo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lazio in vantaggio alla fine del primo tempo grazie alla rete di Caicedo: bellissimo il gol dell'attaccante biancoceleste, servito dalla torre volante di Lazzari, col destro al volo ha battuto... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 6 gennaio 2021)in vantaggio alla fine del primo tempo grazie alla rete di: bellissimo il gol dell'attaccante biancoceleste, servito dalla torre volante di Lazzari, col destro al volo ha battuto...

SkySport : #LazioFiorentina 1-0 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - emergency_live : Vaccinazione anti Covid, Italia seconda in Europa: 261 mila persone vaccinate, eccelle il Lazio - soccert68641005 : Lazio vs Fiorentina || Serie A Live Stream Venue: Stadio Olimpico (Rome) - pasqualinipatri : 16° SERIE A | LAZIO-FIORENTINA 1-0 (6' Caicedo) - zazoomblog : Lazio Fiorentina LIVE 0-0: si parte all’Olimpico Abisso fischia il via! - #Lazio #Fiorentina #parte -