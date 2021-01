Lazio-Fiorentina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lazio-Fiorentina sarà visibile oggi in tv: ecco di seguito l’orario, il canale e la diretta streaming del match della sedicesima giornata di Serie A 2020/2021. Dopo il passo falso di Marassi, i biancocelesti devono tornare a vincere per non perdere contatto con la zona Europa. All’Olimpico arriva in visita la Fiorentina, rigenerata dalla cura Prandelli con sei punti nelle ultime quattro gare. Calcio d’inizio alle ore 15.00 di mercoledì 6 gennaio, diretta tv su Dazn 1 e streaming su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021)sarà visibilein tv: ecco di seguito l’, ile ladel match della sedicesima giornata di. Dopo il passo falso di Marassi, i biancocelesti devono tornare a vincere per non perdere contatto con la zona Europa. All’Olimpico arriva in visita la, rigenerata dalla cura Prandelli con sei punti nelle ultime quattro gare. Calcio d’inizio alle ore 15.00 di mercoledì 6 gennaio,tv su Dazn 1 esu Dazn. SportFace.

CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - DiMarzio : 'Dobbiamo essere più forti delle sviste'. Così #Inzaghi alla vigilia di #LazioFiorentina - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Problema al tendine: Immobile a forte rischio per #LazioFiorentina ? - Salvamarga88 : RT @sportface2016: #LazioFiorentina | I convocati di #Inzaghi, c'è #Immobile - another_tips : Bet 3: 160/1 Napoli v Spezia: Napoli and O 2.5 Goals. Sampdoria v Inter: Inter and O 2.5 Goals. Crotone v Roma:… -