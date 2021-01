Lazio-Fiorentina, LIVE Serie A 06/01/2021: segui la diretta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tutto pronto per Lazio-Fiorentina.Alle ore 15, allo Stadio “Olimpico”, andrà in scena la sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Reduci entrambe da un pareggio deludente, rispettivamente contro Genoa e Bologna, le due compagini vanno a caccia della prima vittoria del 2021.segui la diretta testuale del match.MC sportid="1" widgettype="ReportWidgetGazzanet" competitionid="21" matchid="2137516" Leggi su mediagol (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tutto pronto per.Alle ore 15, allo Stadio “Olimpico”, andrà in scena la sfida valida per la sedicesima giornata del campionato diA. Reduci entrambe da un pareggio deludente, rispettivamente contro Genoa e Bologna, le due compagini vanno a caccia della prima vittoria dellatestuale del match.MC sportid="1" widgettype="ReportWidgetGazzanet" competitionid="21" matchid="2137516"

CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - bet365 : Atalanta v Parma Crotone v Roma Lazio v Fiorentina Sampdoria v Inter Milan Sassuolo v Genoa Napoli v Spezia AC Mila… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 5-1 Sassuolo Cagliari 1-4 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 1-1 Lazio Parma 0-3 Tori… - chorpronos : ??1er pick du jour | #SerieA ???? ?? Ciro Immobile • 2,02 ?? Lazio Rome ?? Fiorentina ?? 15h00 RT & fav si tu suis… - LuigiLiccardo6 : RT @Smg_1908: Atalanta-Parma 2-3 Crotone-Roma 0-4 Lazio-Fiorentina 2-1 Sampdoria-Inter Napoli-Spezia 5-1 Milan-Juventus rinviata alle 18.32 -