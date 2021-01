Juventus-Fiorentina in tv: data, orario e diretta streaming finale Supercoppa femminile 2020/2021 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La data, l’orario e la diretta tv di Juventus-Fiorentina, match valevole per la finale della Supercoppa 2020/2021 di calcio femminile. Le viola di Antonio Cincotta, dopo aver superato il Milan in semifinale, vanno a caccio del primo trofeo stagionale, ma sulla loro strada troveranno le bianconere guidate da Rita Guarino, reduci dal successo ai tempi supplementari contro la Roma. La gara andrà in scena allo stadio Gastaldi di Chiavari nella giornata di domenica 10 gennaio alle ore 12:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport; streaming su SkyGo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La, l’e latv di, match valevole per ladelladi calcio. Le viola di Antonio Cincotta, dopo aver superato il Milan in semi, vanno a caccio del primo trofeo stagionale, ma sulla loro strada troveranno le bianconere guidate da Rita Guarino, reduci dal successo ai tempi supplementari contro la Roma. La gara andrà in scena allo stadio Gastaldi di Chiavari nella giornata di domenica 10 gennaio alle ore 12:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport;su SkyGo. SportFace.

FIGCfemminile : ?? SUPERCOPPA @TIM_VISION ? ?? La Fiorentina va in finale! Le viola se la vedranno con la Juventus ???? ??… - FIGCfemminile : ??? Chi tra Fiorentina e Milan raggiungerà la Juventus in finale? ?? ?? #SupercoppaFemminile - bet365 : Atalanta v Parma Crotone v Roma Lazio v Fiorentina Sampdoria v Inter Milan Sassuolo v Genoa Napoli v Spezia AC Mila… - calciatricbrutt : Bella bella partita anche questa seconda semifinale di Supercoppa. Subito una perla di @Giacinti9, Kim e… - SaraMeini : RT @FIGCfemminile: ?? SUPERCOPPA @TIM_VISION ? ?? La Fiorentina va in finale! Le viola se la vedranno con la Juventus ???? ?? #FiorentinaMil… -