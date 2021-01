Italiano | “Abbiamo strappato tre punti a una squadra nettamente superiore Il calcio è strano”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Vincenzo, allenatore dello Spezia, dopo il sorprendente successo sul campo del Napoli ha parlato così a Dazn: “Il, imprevedibile. Nella partita peggiore da parte nostra riusciamo a strappare trecontro unadi tantissimi livelli. Ci prendiamo questiche ci servono come il pane anche per ricreare un po’ di entusiasmo e sorridere un po’ durante la settimana perché l’ultimo periodo stava diventando pesante”. L’avete ribaltata nonostante l’uomo in meno. “L’inferiorità numerica in questa categoria è tremenda. Ci è andata bene, ma con un uomo in meno si fa tanta fatica. Tenere qualche giocatore sopra la linea del pallone ti permette di respirare. L’idea è stata quella etrovato il secondo gol. ...