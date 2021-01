Il tempo va pian piano migliorando, si abbassano le temperature (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Forse l’Epifania porta via anche il maltempo insieme a tutte le feste. Vediamo cosa dice Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Dopo la lunga fase instabile dei giorni scorsi, lento ma graduale miglioramento del tempo nel corso della giornata di mercoledì a causa dell’allontanamento verso est dell’area di bassa pressione. Da giovedì e nei giorni successivi tempo generalmente stabile sulla Lombardia, ma con temperature in calo e clima pienamente invernale, mentre le regioni centro-meridionali saranno interessate da una perturbazione in risalita dal Nord Africa e accompagnata da aria molto più mite. Mercoledì 6 gennaio 2021 tempo Previsto: In mattinata molto nuvoloso ovunque con qualche debole precipitazione sparsa tra fascia Prealpina e alta pianura, in graduale ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Forse l’Epifania porta via anche il malinsieme a tutte le feste. Vediamo cosa dice Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Dopo la lunga fase instabile dei giorni scorsi, lento ma graduale miglioramento delnel corso della giornata di mercoledì a causa dell’allontanamento verso est dell’area di bassa pressione. Da giovedì e nei giorni successivigeneralmente stabile sulla Lombardia, ma conin calo e clima pienamente invernale, mentre le regioni centro-meridionali saranno interessate da una perturbazione in risalita dal Nord Africa e accompagnata da aria molto più mite. Mercoledì 6 gennaio 2021Previsto: In mattinata molto nuvoloso ovunque con qualche debole precipitazione sparsa tra fascia Prealpina e altaura, in graduale ...

beanatalini : @mikrokojeon Tesoro prendi un bel respiro e cerca di rallentarlo pian piano. Da quel che ho letto nei tweet precede… - Opemarc77 : Poi quando alcuni giornalisti scrivono di @juventusfc bisogna credere a riflessioni e giudizi super partes...????… - brunosvoice : RT @sparklevmin: il modo in cui jimin tempo fa era letteralmente uno dei membri più attivi che postava ovunque e su twitter era un sacco pr… - chiarav0aww : RT @sparklevmin: il modo in cui jimin tempo fa era letteralmente uno dei membri più attivi che postava ovunque e su twitter era un sacco pr… - sparklevmin : il modo in cui jimin tempo fa era letteralmente uno dei membri più attivi che postava ovunque e su twitter era un s… -

Ultime Notizie dalla rete : tempo pian Mentre la scuola prova a riaprire (pian piano) partono le iscrizioni al prossimo anno Il Sole 24 ORE ReiThera, l’impresa a tempo record della squadra al femminile: “La passione ha pagato”

Nella palazzina alle porte di Roma si lavora giorno e notte senza sosta. “Studiando il virus di gorilla e scimpanzé abbiamo trovato gli anticorpi” ...

Nella palazzina alle porte di Roma si lavora giorno e notte senza sosta. “Studiando il virus di gorilla e scimpanzé abbiamo trovato gli anticorpi” ...