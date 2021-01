Il Napoli: “Più di venti tiri in porta, una vagonata di occasioni, ma vince lo Spezia” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Napoli commenta sui social la sconfitta in casa contro lo Spezia in 10. “Più di venti tiri in porta, una vagonata di occasioni ma vince lo Spezia. E’ il bignami della sconfitta del Napoli allo Stadio Maradona in questa amara sera della Befana. Gli azzurri comandano una partita a senso unico, costruiscono palle gol a ripetizione, riescono a sbloccare la partita dopo un’ora con Petagna ma poi lo Spezia, la sorte e l’imprevedibilità del pallone ribaltano l’epilogo della sfida. Prima pareggia Nzola su rigore, poi finisce l’opera Pobega in contropiede, con il Napoli che negli ultimi minuti crea un’altra marea di opportunità per pareggiare, senza esito. E’ la dura legge del calcio. Si ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilcommenta sui social la sconfitta in casa contro loin 10. “Più diin, unadimalo. E’ il bignami della sconfitta delallo Stadio Maradona in questa amara sera della Befana. Gli azzurri comandano una partita a senso unico, costruiscono palle gol a ripetizione, riescono a sbloccare la partita dopo un’ora con Petagna ma poi lo, la sorte e l’imprevedibilità del pallone ribaltano l’epilogo della sfida. Prima pareggia Nzola su rigore, poi finisce l’opera Pobega in contropiede, con ilche negli ultimi minuti crea un’altra marea di opportunità per pareggiare, senza esito. E’ la dura legge del calcio. Si ...

