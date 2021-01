GF Vip, Lorenzini svela: Natalia ha diffidato alcuni Vipponi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sonia Lorenzini nell’ultima puntata di “Casa Chi” ha rivelato che Natalia Paragoni non ha diffidato solo Grande Fratello Vip, ma anche dei Vipponi. Quasi sicuramente si tratta di Dayane Mello e di Giacomo Urtis. Negli ultimi giorni non si fa che parlare della vicenda che ha coinvolto Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Tra i due lunedì doveva esserci un confronto, ma alla fine Natalia ha deciso di non Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sonianell’ultima puntata di “Casa Chi” ha rivelato cheParagoni non hasolo Grande Fratello Vip, ma anche dei. Quasi sicuramente si tratta di Dayane Mello e di Giacomo Urtis. Negli ultimi giorni non si fa che parlare della vicenda che ha coinvolto Andrea Zelletta eParagoni. Tra i due lunedì doveva esserci un confronto, ma alla fineha deciso di non Articolo completo: dal blog SoloDonna

