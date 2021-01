‘Gf Vip 5’, Giulia Salemi sempre più vicina a Pierpaolo Pretelli: “Sto per innamorarmi!”. Intanto lui le dedica una canzone (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Stanno bene insieme e si vede Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Lasciati da parte pregiudizi, il parere della mamma dell’ex velino che non sembra molto felice di questa nuova conoscenza, e i freni inibitori, i due concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip 5 hanno deciso di viversi a pieno questo sentimento che sembra crescere ogni giorni di più. Coccole, grattini, risate a crepapelle, Giulia e Pierpaolo non riescono proprio a stare lontani, e la magia nata quasi per caso tra di loro sembra sempre di più trasformarsi in qualcosa di concreto. L’influencer fa, infatti, fatica a nascondere quello che prova e durante la scrittura dei buoni propositi del nuovo anno non ha negato: “Da tanto tempo il mi desiderio era di innamorarmi di nuovo, e provare quel sentimento ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Stanno bene insieme e si vede. Lasciati da parte pregiudizi, il parere della mamma dell’ex velino che non sembra molto felice di questa nuova conoscenza, e i freni inibitori, i due concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip 5 hanno deciso di viversi a pieno questo sentimento che sembra crescere ogni giorni di più. Coccole, grattini, risate a crepapelle,non riescono proprio a stare lontani, e la magia nata quasi per caso tra di loro sembradi più trasformarsi in qualcosa di concreto. L’influencer fa, infatti, fatica a nascondere quello che prova e durante la scrittura dei buoni propositi del nuovo anno non ha negato: “Da tanto tempo il mi desiderio era di innamorarmi di nuovo, e provare quel sentimento ...

