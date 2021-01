DONALD TRUMP: “NON CONCEDEREMO MAI LA VITTORIA, NON CI ARRENDEREMO! IL MEGLIO STA PER ARRIVARE” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il presidente DONALD TRUMP , rivolgendosi a una folla di sostenitori a Washington mercoledì, ha annunciato che non concederà la VITTORIA.“Non CONCEDEREMO mai la VITTORIA . Non succederà … non ce la faremo rubare. Non ammetti la VITTORIA di qualcuno quando avviene con un furto “, ha detto TRUMP . TRUMP ha aggiunto: “fermeremo il furto”.TRUMP ha aggiunto che alcuni democratici di sinistra radicale e i “media delle fake news” stanno tentando di rubare le elezioni: “Questo è quello che hanno fatto e quello che stanno facendo”.Le osservazioni sono arrivate circa un’ora prima della convocazione della sessione congiunta del Congresso, dove i legislatori dovrebbero contare i voti elettorali. Dozzine di legislatori della Camera e del Senato ... Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il presidente, rivolgendosi a una folla di sostenitori a Washington mercoledì, ha annunciato che non concederà la.“Nonmai la. Non succederà … non ce la faremo rubare. Non ammetti ladi qualcuno quando avviene con un furto “, ha dettoha aggiunto: “fermeremo il furto”.ha aggiunto che alcuni democratici di sinistra radicale e i “media delle fake news” stanno tentando di rubare le elezioni: “Questo è quello che hanno fatto e quello che stanno facendo”.Le osservazioni sono arrivate circa un’ora prima della convocazione della sessione congiunta del Congresso, dove i legislatori dovrebbero contare i voti elettorali. Dozzine di legislatori della Camera e del Senato ...

