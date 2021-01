Crotone-Roma, Fonseca: “Bella vittoria, adesso testa all’Inter. Mkhitaryan? Non ho mai allenato uno come lui” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Possiamo ambire a qualcosa di importante, fondamentale pensare positivo.Così Paulo Fonseca, allenatore della Roma intervenuto al termine del successo esterno ottenuto contro il Crotone. vittoria molto importante che fa balzare la compagine capitolina a sole tre lunghezze dall'Inter secondo in classifica, rendendo questa stagione di Serie A ancora più entusiasmante. Ecco le parole di Fonseca: "La squadra sta giocando bene con questo modulo, non ho necessità di cambiare ma in futuro potremmo vedere Mayoral e Dzeko insieme. Per noi l'importante sono i tre punti, vincere tutte le partite e non importa quale sia l'avversario. Con l'Inter sarà una partita diversa ma giocheremo per vincere come abbiamo fatto con tutte le altre grandi squadre. Auguriamo a De Sanctis che torni ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Possiamo ambire a qualcosa di importante, fondamentale pensare positivo.Così Paulore dellaintervenuto al termine del successo esterno ottenuto contro ilmolto importante che fa balzare la compagine capitolina a sole tre lunghezze dall'Inter secondo in classifica, rendendo questa stagione di Serie A ancora più entusiasmante. Ecco le parole di: "La squadra sta giocando bene con questo modulo, non ho necessità di cambiare ma in futuro potremmo vedere Mayoral e Dzeko insieme. Per noi l'importante sono i tre punti, vincere tutte le partite e non importa quale sia l'avversario. Con l'Inter sarà una partita diversa ma giocheremo per vincereabbiamo fatto con tutte le altre grandi squadre. Auguriamo a De Sanctis che torni ...

