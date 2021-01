Caso mense a Lodi: il Comune rinuncia alla Cassazione (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lodi, 6 gennaio 2021 - Si chiude il Caso mense a Lodi. La sindaco Sara Casanova fa sapere che il Comune di Lodi non ricorrerà in Cassazione dopo la doppia sentenza conforme che ha ritenuto ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 6 gennaio 2021), 6 gennaio 2021 - Si chiude il. La sindaco Sara Casanova fa sapere che ildinon ricorrerà indopo la doppia sentenza conforme che ha ritenuto ...

La sindaco Casanova: "Azione mai discriminatoria. Appresa però la decisione dei giudici della Corte d'appello, riteniamo corretto di non presentare un'ulteriore ricorso" ...

