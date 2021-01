Capello duro su Ronaldo | «Una delle sue peggiori prestazioni da quando è alla Juventus»

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Fabioha commentato con toni molto duri la prestazione di Cristianocontro il Milan. Le sue parole Fabiosevero con Cristianodopo la vittoria dellasul Milan. «Unasueda, ha messo solo un bel pallone per McKennie», sentenzia l’ex tecnico su Sky Sport. Incalza Beppe Bergomi: «C’è la sensazione che patisca le partite in cui il ritmo si alza. Anche contro l’Atalanta era stato molto negativo». Leggi su Calcionews24.com

GastoneMappini : RT @marrone_tommaso: #Quartarepubblica: Vedo #Sileri con una voce più Cattiva, con lo sguardo più Da duro,con il Capello trasandato. Si… - marrone_tommaso : #Quartarepubblica: Vedo #Sileri con una voce più Cattiva, con lo sguardo più Da duro,con il Capello trasandato.… - macho_morandi : @Fedeshi_ Tonali e’ un centrocampista fisico. E’ grosso e duro nei contrasti. Paragonato a pirlo solo per il capello e il brescia. -

Ultime Notizie dalla rete : Capello duro

Juventus News 24

L’avventura italiana di Zlatan Ibrahimovic è iniziata nel 2004 con l’approdo alla Juventus. Una storia iniziata bene, per un calciatore cresciuto e non poco grazie all’ambiente bianconero e agli inseg ...Ha vestito la maglia rossonera in 87 occasioni, segnando 9 gol e vincendo una Coppa Italia e lo scudetto della stella. Ha poi avuto l’onere e l’onore di ereditare la panchina di Sacchi ...