Cagliari-Benevento: le formazioni ufficiali

Cagliari-Benevento aprirà alle 12.30 la sedicesima giornata di Serie A, ecco le scelte definitive dei due allenatori:

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Tripaldelli; Nandez, Marin, Caligara; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti. All. Di Francesco.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Schiattarella, Hetemaj, Ionita; Insigne, Sau; Lapadula. All. Inzaghi.

