Bologna-Udinese 2-2, i friulani la riacciuffano nel recupero (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Bologna, 6 gennaio 2021 " Un punto a testa per Bologna e Udinese , che pareggiano 2-2 al Dall'Ara. Vantaggio rossoblù con il colpo di testa di Tomiyasu , pareggio friulano con Pereyra su errore di Da ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021), 6 gennaio 2021 " Un punto a testa per, che pareggiano 2-2 al Dall'Ara. Vantaggio rossoblù con il colpo di testa di Tomiyasu , pareggio friulano con Pereyra su errore di Da ...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inte… - CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - panditfootball : Hasil Serie A malam ini: Sampdoria 2-1 Inter Milan Crotone 1-3 AS Roma Cagliari 1-2 Benevento Bologna 2-2 Udinese L… - tiposenose : RT @Relatoresconvos: Terminó el segundo turno en la Serie A???? Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorent… - Jeovannytigrero : RT @FichajeGoleador: Cagliari 1-2 Benevento Bologna 2-2 Udinese Lazio 2-1 Fiorentina Crotone 1-3 AS Roma Sampdoria 2-1 Inter Atalanta 3-0 P… -