Virus macro | cosa sono | come evitarli e come cambiare le impostazioni delle macro in centro protezione di office

(Di martedì 5 gennaio 2021) Controlli la tua posta elettronica, scarichi un allegato di un documento Word dall’aspetto innocuo, lo apri ed il tuo computer è stato infettato da malware pericoloso che inizia a diffondersi ad altri documenti. Si prende solo la tua rubrica, agisce per prelevare tutti i dati sul tuo computer oppure attacca anche i tuoi amici. O forse crittografa i tuoi file e richiede un riscatto per restituirli.è successo? Sei stato attaccato da un(noto anchemalware). Diamo uno sguardo più da vicino aie aproteggersi. Per cominciare, cos’è una? È un piccolo programma che viene eseguito ...