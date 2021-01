Videogiochi | riviste e nostalgia | Video Game History Foundation regala riviste storiche con un abbonamento

(Di martedì 5 gennaio 2021) Non di sole cartucce e console vive l'appassionato di retrogaming: anche manuali, guide dettagliate edegli anni '80 e '90 sono tesori da trovare. Lasta offrendo appuntoin cambio di abbonamenti, cosa che ha attirato l'attenzione di appassionati collezionisti. Attualmente nel mese di gennaio sono attivi gli abbonamenti per ricevere una "Blind Box". I clienti possono scegliere l'opzione "acquisto una tantum" per $ 20 o scegliere di abbonarsi mensilmente ricevendo uno sconto del 25%. E' possibile anche scegliere da quale epoca ricevere la rivista o selezionare "Sorprendimi!" nell'opzione. I partecipanti riceveranno una rivista selezionata a caso dall'archivio della fondazione - contenente ...

Non di sole cartucce e console vive l'appassionato di retrogaming: anche manuali, guide dettagliate e riviste degli anni '80 e '90 sono tesori da trovare. La Video Game History Foundation sta offrendo ...