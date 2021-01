Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021)DEL 4 GENNAIOORE 07.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA TRAFFICO REGOLARE IN QUESTO MOMENTO SUL GRA SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN CARREGGIATA ESTERNA RICORDIAMO CHE OGGI E DOMANI L’ITALIA TORNA IN ZONA ROSSA E RIENTRANO IN VIGORE I DIVIETI PREVISTI DAL “DECRETO NATALE”. VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, NECESSITÀ O SALUTE. PER IL TRASPORTO MARITTIMOMAR INFORMA CHE LA CORSA NAVE TERRACINA PONZA DELLE 8:00 HA ANTICIPATO LA PARTENZA ALLE 5:30 E LA CORSA NAVE PONZA TERRACINA DELLE 15:30 ANTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 10:30 INFINE PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI NELLA ...