Ultime Notizie Roma del 05-01-2021 ore 18 | 10

(Di martedì 5 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliana ho Ferrigno in apertura Bolzano dove per il maltempo la prima di sassi si è abbattuta su un albergo La struttura è parzialmente crollata sul lago le squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco L’albergo si trova sui pendii del Monte Tondo nei pressi delle passeggiate di Sant’Osvaldo sono state avviate le ricerche di eventuali vittime secondo i primi testimoni è crollato almeno metà dell’edificio anche la terrazza panoramica devastata dai detriti franati sulla struttura fino a fare in particolare aggiornamenti nella prossima edizione emergenza covid-19 firmato il nuovo decreto con le misure anti covid scuole superiori aperte dal 11 gennaio weekend del 9 10 erano per tutta Italia Mentre gli altri giorni vinceranno fascia gialla rafforzata con lo stop agli spostamenti tra le regioni le misure in vigore ...