Sky – Inter, sospiro di sollievo per Lukaku: niente lesione (Di martedì 5 gennaio 2021) niente lesione per Romelu Lukaku Buone notizie per l’Inter e per Antonio Conte. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, Lukaku non avrebbe subito nessuna lesione in seguito alla contrattura muscolare alla coscia destra subita domenica contro il Crotone. L’attaccante belga, dunque, può essere regolarmente convocato per la partita contro la Sampdoria di domani. Difficile tuttavia un suo impiego visto il fitto calendario che proporrà in successione, dopo i blucerchiati, Roma, Fiorentina (in Coppa Italia) e Juventus. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 5 gennaio 2021)per RomeluBuone notizie per l’e per Antonio Conte. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti,non avrebbe subito nessunain seguito alla contrattura muscolare alla coscia destra subita domenica contro il Crotone. L’attaccante belga, dunque, può essere regolarmente convocato per la partita contro la Sampdoria di domani. Difficile tuttavia un suo impiego visto il fitto calendario che proporrà in successione, dopo i blucerchiati, Roma, Fiorentina (in Coppa Italia) e Juventus. L'articolo proviene damagazine.

