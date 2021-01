Scuola in ordine sparso: governo nella notte sposta all'11 apertura superiori e già 5 Regioni rinviano al 31 (Di martedì 5 gennaio 2021) Scintille nel consiglio dei Ministri terminato sulla riapertura delle scuole superiori. Da una parte la ministra Azzolina, sostenuta da Conte, per la riapertura il 7 come previsto, dall'altra i ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 5 gennaio 2021) Scintille nel consiglio dei Ministri terminato sulla ridelle scuole. Da una parte la ministra Azzolina, sostenuta da Conte, per la riil 7 come previsto, dall'altra i ...

