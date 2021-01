Scontro in Aula tra ‘rigoristi’ e ‘aperturisti’: scuola fa rima con rimpasto (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA – Si scrive scuola, si legge rimpasto. Nella riunione del consiglio dei ministri dedicato al decreto sulle ulteriori misure per il contenimento del Covid, i due temi finiscono per intrecciarsi, se non altro perché i nomi dei protagonisti sono gli stessi. Con il provvedimento a grandi linee già deciso nei passaggi centrali – inasprimento delle soglie di incidenza per disegnare la divisione a fasce, divieto di spostamento tra regioni dal 7 gennaio e fino al 15 gennaio, zona arancione nazionale nei festivi e prefestivi fino al 15 – resta sul tavolo la sola grande questione della didattica in presenza per le scuole superiori. Leggi su dire (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA – Si scrive scuola, si legge rimpasto. Nella riunione del consiglio dei ministri dedicato al decreto sulle ulteriori misure per il contenimento del Covid, i due temi finiscono per intrecciarsi, se non altro perché i nomi dei protagonisti sono gli stessi. Con il provvedimento a grandi linee già deciso nei passaggi centrali – inasprimento delle soglie di incidenza per disegnare la divisione a fasce, divieto di spostamento tra regioni dal 7 gennaio e fino al 15 gennaio, zona arancione nazionale nei festivi e prefestivi fino al 15 – resta sul tavolo la sola grande questione della didattica in presenza per le scuole superiori.

Niente ritorno in classe il 7 gennaio per gli studenti delle superiori. Se ne riparla l'11, sempreché la condizione epidemiologica lo permetta, e comunque al 50 per cento.

Scuola a metà nelle superiori

Dopodomani si torna a scuola, ma non nelle superiori dove le lezioni in presenza per il 50% degli studenti riprenderanno da lunedì prossimo. La decisione di Palazzo Chigi arriva dopo mezzanotte e uno ...

Dopodomani si torna a scuola, ma non nelle superiori dove le lezioni in presenza per il 50% degli studenti riprenderanno da lunedì prossimo. La decisione di Palazzo Chigi arriva dopo mezzanotte e uno ...