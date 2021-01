Rowan Atkinson insofferente verso Mr Bean: “Non mi diverte più, è stressante” (Di martedì 5 gennaio 2021) Rowan Atkinson, attore britannico noto per il personaggio di Mr Bean, è stanco di vestirne i panni: “Non mi diverte più, non vedo l’ora di finirla” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MR Bean FAN PAGE (@Rowan.Atkinson.fan.page) Il personaggio di Mr Bean, interpretato da Rowan Atkinson fin dagli anni ’90, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 5 gennaio 2021), attore britannico noto per il personaggio di Mr, è stanco di vestirne i panni: “Non mipiù, non vedo l’ora di finirla” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MRFAN PAGE (@.fan.page) Il personaggio di Mr, interpretato dafin dagli anni ’90, L'articolo proviene da YesLife.it.

AlbertoBagnai : #brexit Era già tutto scritto: Rowan Atkinson (Mr. Bean) European Anthem - 'Beethoven's 9th Symphony' - sadape54 : RT @LucillaMasini: Rowan Atkinson dice addio a Mr Bean: “Non mi piace interpretarlo, è stressante”. In effetti non è molto edificante esser… - LupoNolberto : RT @LucillaMasini: Rowan Atkinson dice addio a Mr Bean: “Non mi piace interpretarlo, è stressante”. In effetti non è molto edificante esser… - LucillaMasini : Rowan Atkinson dice addio a Mr Bean: “Non mi piace interpretarlo, è stressante”. In effetti non è molto edificante… - Il_Paradroide : RT @Miti_Vigliero: Mr Bean va in pensione, Rowan Atkinson: «Non mi diverte più, non vedo l'ora di finirla» -