Reddito di emergenza 2021: importo, quando fare domanda e info (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Reddito di emergenza esisterà anche nel 2021? Arriverà la proroga? Nel punto di fine anno, la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo ha ribadito l'importanza di una misura come il Reddito di emergenza, sussidio che ha aiutato molti nuclei familiari in difficoltà e che potrebbe essere prorogate, qualora fosse urgente la necessità. Introdotto dal Decreto Rilancio, il sussidio ha come scopo quello di aiutare le famiglie in difficoltà a causa della crisi sanitaria. L'importo varia da 400 a 840 euro e viene erogato per due mesi. Questo tipo di sussidio si ottiene tramite domanda da presentare all'Inps, ovviamente in presenza di determinati requisiti. Segui Termometro Politico su Google News

