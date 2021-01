Quando Elettra Lamborghini si raccontò a “Verissimo”: “Un figlio? Sarebbe fantastico, ma è presto” (Di martedì 5 gennaio 2021) Le nozze vip più chiacchierate del 2020? Quelle di Elettra Lamborghini. La cantante aveva raccontato a “Verissimo” il giorno delle nozze con Afrojack, senza nascondera il suo desiderio di diventare mamma, ma non subito. “E’ presto, tempo al tempo”, affermava la cantante, ospite di “Verissimo”, pochi giorni dopo il suo matrimonio con il dj Afrojack. “Sarebbe fantastico: io voglio essere la migliore mamma del mondo, voglio essere presente, prendermene cura io, ma ho anche molta paura, il mondo mi fa paura e poi non è così facile”, spiegava Elettra. L’interprete del tormentone La Isla, che in trasmissione aveva rivisto le immagini delle sue nozze, rivelò di aver comprato casa col marito in Lombardia, senza escludere la possibilità di un futuro in Belgio, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 5 gennaio 2021) Le nozze vip più chiacchierate del 2020? Quelle di. La cantante aveva raccontato a “” il giorno delle nozze con Afrojack, senza nascondera il suo desiderio di diventare mamma, ma non subito. “E’, tempo al tempo”, affermava la cantante, ospite di “”, pochi giorni dopo il suo matrimonio con il dj Afrojack. “: io voglio essere la migliore mamma del mondo, voglio essere presente, prendermene cura io, ma ho anche molta paura, il mondo mi fa paura e poi non è così facile”, spiegava. L’interprete del tormentone La Isla, che in trasmissione aveva rivisto le immagini delle sue nozze, rivelò di aver comprato casa col marito in Lombardia, senza escludere la possibilità di un futuro in Belgio, ...

