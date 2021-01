“Non sapevo di essere incinta”, oggi sua figlia compie 4 anni (Di martedì 5 gennaio 2021) Una vicenda incredibile, si ubriaca e ha un malore: . (Facebook)Una giovane mamma che non aveva idea di essere incinta ha rivelato di avere avuto i postumi di una sbornia durante il travaglio. La sera prima era uscita a bere alcolici. Il tutto è avvenuto dunque poche ore prima del parto. Abigail Avery, 24 anni all’epoca dei fatti, di Wolverhampton nel West Midlands, ha attribuito i suoi sintomi a un’infezione delle urine dopo essersi sentita male dopo la sua serata fuori con gli amici. Leggi anche –> Andrea Zenga, mamma Roberta Termali: il rapporto con papà Walter Isabella compie 4 anni: sua mamma non sapeva di essere incinta Ma nonostante l’arrivo inaspettato, Abigail è ora una mamma orgogliosa di Isabella che in questi giorni ... Leggi su ck12 (Di martedì 5 gennaio 2021) Una vicenda incredibile, si ubriaca e ha un malore: . (Facebook)Una giovane mamma che non aveva idea diha rivelato di avere avuto i postumi di una sbornia durante il travaglio. La sera prima era uscita a bere alcolici. Il tutto è avvenuto dunque poche ore prima del parto. Abigail Avery, 24all’epoca dei fatti, di Wolverhampton nel West Midlands, ha attribuito i suoi sintomi a un’infezione delle urine dopo essersi sentita male dopo la sua serata fuori con gli amici. Leggi anche –> Andrea Zenga, mamma Roberta Termali: il rapporto con papà Walter Isabella: sua mamma non sapeva diMa nonostante l’arrivo inaspettato, Abigail è ora una mamma orgogliosa di Isabella che in questi giorni ...

raistolo : Non ce la posso fare: per la SINGOLA COSA più importante da organizzare in questa pandemia, i lavori sono comincia… - borghi_claudio : @RuRoc3 @REstaCorporate @ArcoForte1918 Ma il resto? I tassi bassi merito di conte? Non sapevo ci fosse conte in tut… - ilariacapua : Sapevo che seppur quadrata la mia rosa ultimissima del 2020 non sarebbe stata in gran forma per il 1 gennaio 2021 e… - itsmc17 : RT @polp_ettaa: pier: sapete quanti mikado ci sono in un pacchetto? 25 tommi: ecco perchè non dormivo bene, perchè non lo sapevo. #tzvip ??… - rainvberryhes : sapevo benissimo che avrebbero slittato le riaperture ed è per questo che ero abbastanza tranquilla su tutto, infat… -

Ultime Notizie dalla rete : Non sapevo Non sapevo di essere incinta del 5 gennaio: come rivederlo Bellacanzone Frasi auguri befana, buona Epifania 2021/ Gli esempi divertenti “Pandemia porta via”

Frasi auguri befana, buona Epifania 2021: ecco una serie di esempi decisamente divertenti a tema covid e pandemia. Scopriamoli assieme ...

Frasi auguri befana, buona Epifania 2021: ecco una serie di esempi decisamente divertenti a tema covid e pandemia. Scopriamoli assieme ...