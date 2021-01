Municipio VII, Lega: spot elettorale con bocciatura bilancio (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma – “La bocciatura del bilancio previsionale da parte del Municipio VII di Roma potrebbe segnare un vero strappo con il Campidoglio se, ora, la maggioranza grillina interrompesse la propria esperienza municipale non sentendosi piu’ rappresentata da questa amministrazione. In caso contrario, rimane il solito spot elettorale a pochi mesi dal voto”. Cosi’ in una nota Laura Corrotti, consigliera regionale del Lazio (Lega) e Sandro Toti, consigliere del Municipio VII di Roma Capitale (Lega). Leggi su romadailynews (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma – “Ladelprevisionale da parte delVII di Roma potrebbe segnare un vero strappo con il Campidoglio se, ora, la maggioranza grillina interrompesse la propria esperienza municipale non sentendosi piu’ rappresentata da questa amministrazione. In caso contrario, rimane il solitoa pochi mesi dal voto”. Cosi’ in una nota Laura Corrotti, consigliera regionale del Lazio () e Sandro Toti, consigliere delVII di Roma Capitale ().

Poccio_1 : RT @GeaPilato: ++ A TESTA ALTA ++ Via Taranto (VII municipio) (Grazie S.Torrisi) Strade sempre piu' belle grazie a @VirginiaRaggi ????… - Poccio_1 : RT @StinaVik: ++A TESTA ALTA++ STRADE NUOVE ROMA: Piazza Re di Roma Municipio VII costo lavori 806.253€ FATTO! UNA MERAVIGLIA! #LaRaggiN… - Poccio_1 : RT @Nike93017: ++ A TESTA ALTA ++ Via Taranto (VII municipio) (Grazie S.Torrisi) Strade sempre piu' belle grazie a @VirginiaRaggi ????… - Nike93017 : ++ A TESTA ALTA ++ Via Taranto (VII municipio) (Grazie S.Torrisi) Strade sempre piu' belle grazie a… - Kimstellata : ++ A TESTA ALTA ++ Via Taranto (VII municipio) (Grazie S.Torrisi) Strade sempre piu' belle grazie a… -