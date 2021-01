Milan-Juventus | Pioli | “Nessuno più forte di noi? Ecco cosa penso”

(Di martedì 5 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Stefano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita Pianeta

juventusfc : ?? Storari Pessotto Salvadore Zambrotta Verza Capello Benetti Davids Baggio Inzaghi Matri Uno #StartingXI tutto d… - juventusfc : Testa a #MilanJuve Le ultime dal #TrainingCenter: - juventusfc : E’ il momento delle parole di Mister @Pirlo_official! LIVE su @JuventusTV ?? - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #MilanJuve, #Pirlo e l'allarme #Covid: 'Attendiamo l'esito degli esami. #Dybala aveva la febbre, oggi sta bene' https://t.… - paoloangeloRF : Concordo .. però, se perdiamo,sarà decisiva #MilanJuventus -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Juventus

Claudio Onofri, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Milan-Juve, bivio Scudetto: "Il Milan sta confermando, domenica dopo domenica, di essere pronto per mantenere ...Juve-Milan senza Alex Sandro, Pirlo: 'Undici giocatori li troveremo. Non dobbiamo avere alibi, abbiamo una rosa competitiva e undici giocatori li troveremo: ce la andiamo a giocare”. Anche se Andrea P ...