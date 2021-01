“Mi fate piangere…” Eleonora Daniele non può restare indifferente E si commuove in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 5 gennaio 2021) Alessandra Tripoli sta per diventare mamma. Ancora pochi giorni, poi darà alla luce il suo piccolo. “Mancano 10 giorni però io incrocio le dita affinché venga al mondo un po’ prima il piccolino, da un paio di giorni si è abbassata la pancia… Qualcosa di bello in questo 2020, che di gioie ce ne ha riservate davvero poche, ma affrontiamo tutto quello che viene”. La ballerina si è collegata incon Storie Italiane, il programma condotto da. E ci sono stati attimi di commozione in studio. Infatti Alessandra Tripoli si trova ad Hong Kong e dovrà affrontare un parto non semplice a causa delle restrizioni dovute al Covid. “Il paradosso è che oggi abbiamo avuto 32 casi ma il governo è così severo e continua con restrizioni anche quando i casi scendono, aspettano di andare sotto i 10 casi prima di cambiare le misure ...