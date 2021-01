“Magari ci casca…” Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni | nulla sfugge E i fan sognano a occhi aperti

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 5 gennaio 2021) La loro relazione è terminata ormai sei anni fa, masono rimasti in buoni rapporti. Erano una delle coppie più amate e nel 20100 è nata Martina: sono stati molto bravi e hanno saputo mantenere un rapporto basato non solo sulla civiltà, ma proprio sull’affetto genuino, in nome dell’amore che hanno provato l’una per l’altro. I fansempre di rivederli un giorno di nuovo insieme. Una piccola possibilità c’è: infatti si Come fa sapere Diva e Donna il regista toscano ha scelto l’ex compagna, nonché madre di sua figlia Martina, come protagonista del suo nuovo film che uscirà il prossimo anno. Le riprese sono iniziate da qualche giorno. Per i due si tratta del secondo film insieme dopo quello del 2007 – Una moglie bellissima – che ha cambiato la vita di ...